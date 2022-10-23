بيروت ـ ناجي شربل



فاز العهد حامل اللقب على الصفاء 4-0 في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم.



سجل للعهد محمد حيدر من ضربة جزاء في الدقيقة 68 إثر لمسة يد على حسن هزيمة، ثم اضاف محمد قدوح اصابة التعزيز في الدقيقة 76 بتسديدة ارضية من داخل المنطقة على يمين الحارس ربيع الكاخي اثر تمريرة متقنة من حيدر، وفي الدقيقة 84 سجل حسين دقيقة الهدف الثالث بتسديدة «على الطاير» في الزاوية الأرضية البعيدة لمرمى الكاخي اثر كرة رفعها حسين الزين من يمين المنطقة، وختم النيجيري صمد قادري المهرجان في الدقيقة 94 بكرة ارضية لعبها من داخل المنطقة الى يسار الكاخي.



وهذا الفوز الخامس للعهد ليرفع رصيده الى 15 نقطة، والتعثر الثالث للصفاء والثاني تواليا بعد سقوطه أمام الحكمة الأسبوع الماضي، واستقر رصيده عند 8 نقاط.



وحقق النجمة فوزه الخامس على الشباب الغازية 2-0 على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، سجل للنجمة حسن كوراني من ركلة جزاء وعلي علاء الدين. وهذا الفوز الخامس للنجمة ورفع رصيده الى 16 نقطة، والتعثر الرابع للغازية الذي استقر رصيده عند 5 نقاط.