دخلت قافلة مساعدات تابعة لمنظمة «برنامج الأغذية العالمي» (WFP) من مناطق سيطرة حكومة دمشق إلى مناطق سيطرة قوات المعارضة السورية عبر خطوط التماس بريف إدلب الشرقي.



ونقل موقع «زمان الوصل» عن مصادر، إن 18 شاحنة محملة بالسلال الغذائية ومادة الطحين تابعة لبرنامج الأغذية العالمي دخلت أمس قادمة من مستودعات المنظمة بمدينة حلب، إلى مستودعاتها في منطقة «باب الهوى» على الحدود السورية التركية، شمالي محافظة إدلب، شمال غرب سورية.



وتعتبر هذه القافلة الثالثة عبر خطوط التماس بعد تمديد مجلس الأمن الدولي قرار إدخال المساعدات عبر الحدود مع تركيا لمدة 6 أشهر في الـ 12 من يوليو الفائت بشرط استمرار ادخال المساعدات عبر مناطق سيطرة دمشق. وكانت القافلة الأولى دخلت في الرابع من أغسطس الفائت بـ 14 شاحنة، والقافلة الثانية في 17 سبتمبر الفائت بـ 16 شاحنة، ليرتفع العدد الكلي للقوافل التابعة لمنظمة «برنامج الأغذية العالمي» (WFP) التي دخلت عبر خطوط التماس قبل وبعد تمديد القرار إلى ثمانية قوافل بتعداد 119 شاحنة.



من جهتها، نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة عن مصادر محلية، أنها رصدت دخول قافلة مساعدات إغاثية، مؤلفة من 18 شاحنة محملة بمواد غذائية، من خلال معبر ترنبة الإنساني الذي أقامته محافظة إدلب مطلع 2020.