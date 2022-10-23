أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيبلغ عامه الثمانين في نوفمبر القادم أنه ينوي الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا رسميا بذلك حتى الآن.



وقال الرئيس الديموقراطي ردا على سؤال عن هذه المسألة عبر قناة «ام اس ان بي سي» امس الاول «لم أتخذ القرار رسميا بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار».



وعندما سئل عما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجددا، أشار إلى أنها تؤيد الفكرة، وقال «زوجتي تعتقد أننا نفعل شيئا مهما جدا وأنه ينبغي ألا أتخلى عنه».



ويحتفل بايدن، وهو أكبر الرؤساء الأميركيين سنا، بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر المقبل، وسيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي السادسة والثمانين في نهايتها، وهي مسألة حساسة جدا في معسكره الديموقراطي.



من جهة أخرى، توقع بايدن حدوث تحول لصالح الديموقراطيين في نهاية حملة انتخابات التجديد النصفي المقررة في 8 نوفمبر، وذلك بفضل تحسن الوضع الاقتصادي.



وقال الرئيس الديموقراطي للصحافيين في البيت الأبيض قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد الاستحقاق «كان هناك الكثير من التذبذب، فقد تقدموا (الجمهوريون)، وتقدمنا نحن، وهكذا دواليك».



وأضاف «لقد تباينت استطلاعات الرأي كثيرا. أعتقد أننا سنرى تحولا آخر لصالحنا في الأيام الأخيرة».



وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة تقدم الجمهوريين.



وستكون انتخابات التجديد النصفي حاسمة لأنها قد تحرم الديموقراطيين من غالبيتهم في الكونغرس.



لكن جو بايدن اعتبر أن الناخبين بدأوا يرون «أخبارا سارة على صعيد الاقتصاد» الذي يعتبر نقطة ضعفه في ظل ارتفاع التضخم، منوها بالانخفاض التدريجي في أسعار المحروقات بعد أن ارتفعت بشكل حاد، وانخفاض معدل البطالة في معظم أنحاء اميركا وكذلك الإعلان عن أكبر خفض على الإطلاق في عجز الموازنة الفيدرالية.



وأكد بايدن أن الجمهوريين يعتزمون إلغاء الحد الأدنى لمعدل الضريبة على الشركات الكبيرة ومضاعفة التخفيضات الضريبية للأثرياء، معتبرا ان «هذا النوع من السياسة فشل في الماضي وسيفشل مرة أخرى»، في إشارة إلى اجراءات مماثلة اتخذها سلفه دونالد ترامب.