انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 0.16 في المئة إلى مستوى 0.309 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.81 في المئة إلى مستوى 0.305 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.67 في المئة إلى مستوى 0.350 والفرنك السويسري بنسبة 0.61 في المئة إلى مستوى 0.310 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.