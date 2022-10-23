حنان عبد المعبود

في التقرير الصادر مؤخراً على موقع Elsevier الأكاديمي للنشر العلمي، حل البروفيسور فهد الملا، ضمن قائمة الباحثين الأكثر استشهاداً بأوراقهم وأعمالهم البحثية على مستوى العالم بإنجاز نوعي يحسب لقطاع البحث العلمي بدولة الكويت.

وتضم هذه القائمة أعلى ٢٪؜ من العلماء الأكثر تأثيراً على مستوى العالم واعتمدت على آلية طورها باحثين من جامعة ستانفورد لتقييم تأثير وجودة الأبحاث المنشورة وعدد الاقتباسات والأصالة البحثية.

ويجري البروفيسور الملا وهو الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث في معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، العديد من الأبحاث المتقدمة في مجال مرض السكري ومضاعفاته المختلفة، ويشرف على العديد من الأبحاث التي يتعاون معهد دسمان للسكري على تنفيذها مع جهات عالمية متعددة، كما ينشر البروفيسور الملا هو وفريقه من المعهد الكثير من الاوراق والدراسات العلمية السباقة في مختلف المجلات العلمية المحكمة.