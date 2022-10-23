أعلنت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2023/2022 عن دعوة ممثلي الجمعيات التعاونية للاجتماع الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 11.00صباحا، لاختيار مواقع لهم ضمن المواقع المعتمدة والمحددة من قبل اللجنة بهدف توفير إقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق مركزية مصغرة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت اللجنة بأن دعوتها لممثلي الجمعيات التعاونية الراغبة في تقديم خدمات للمساهمين يأتي في إطار تواصلها وتنسيقها مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد البر نظرا لقرب موسم التخييم الربيعي الذي سيبدأ في الفترة من 15 نوفمبر المقبل وحتى 15 مارس من العام القادم.

ونوهت اللجنة أن مكان الاجتماع المزمع عقده الثلاثاء المقبل سيكون بمبنى بلدية محافظة حولي خلف جمعية حولي الدور السابع.





