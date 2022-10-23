مريم بندق

نشر مركز التواصل الحكومي تفاصيل مشروع توسعة مستشفى العدان، والذي يضم 8 مبان هي: مبنى مستشفى الأمومة والطفولة ويوجد به 456 سريرا في غرف المرضى، و179 سريرا في العناية المركزة و2 أسرة دراسية ، و 21 غرفة عمليات تخدم جميع التخصصات،

هذا إلى جانب مباني العلاج الطبيعي والتأهيل ، ومواقف سيارات العلاج الطبيعي ، والمخازن الاستراتيجية ، والجراحة والخدمات المركزية، الذي يحوي 21 غرفة عمليات و141 سريرا متنقلا .

وتشمل التوسعة أيضا مبنى إدارة منطقة الأحمدي الصحية ومواقف سيارات مبنى للطوارئ ومبنى الغازات الطبية.