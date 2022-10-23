تفقّدت دروازة العبدالرزاق وحثّت القائمين عليه على سرعة إنجازه

أكدت على أهمية الالتزام بمواصفات وشروط العقود دون أي تأخير



عاطف رمضان

تفقّدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، الاسبوع الماضي عددا من مشاريع الوزارة واطلعت على مستجداتها ووجهت بضرورة إنجازها في المواعيد المحددة لها.

وقالت وزارة الأشغال في بيان صحافي، ان الوزيرة في أولى جولاتها على مشاريع الوزارة زارت مشروع (وينتر لاند) المزمع افتتاحه في حديقة الشعب بداية موسم شتاء ٢٠٢٢ واطلعت على المراحل التي تم إنجازها.

وتفقدت بوقماز ايضا موقع (دروازة العبدالرزاق) حيث اطلعت على سير عمل اعادة تأهيل وإصلاح تقاطع الدروازة وحثت القائمين عليه على سرعة إنجازه في الموعد المحدد له.

كما تفقدت الوزيرة بوقماز مشروع مطار الكويت الدولي حيث دعت إلى تذليل جميع العقبات التي تواجهه للانتهاء من هذا الصرح الحيوي في الوقت المحدد.

والتقت الوزيرة الخميس الماضي كوادر الوزارة واكدت اهمية الالتزام بمواصفات وشروط العقود ذات الصلة دون أي تأخير، داعية إلى تعزيز التعاون بين جميع قطاعات الوزارة بما يلبي التطلعات المنشودة منهم ويسهم في إنجاز مشاريع الوزارة في المواعيد المحددة لها.