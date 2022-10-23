أكدت أخصائية الأمراض الجلدية كريستين شيفر من مركز بيرنشتاين الطبي، أن التوتر والإجهاد يتسببان في تساقط الشعر.

ووفقا للأخصائية شيفر، يسبب الإجهاد ارتفاعًا حادًا في هرمون الكورتيزول "هرمون التوتر" والكورتيزول المفرط في الجسم يسبب الفوضى ويجبر الشعر على الدخول والبقاء في مرحلة الراحة حيث يتم إعادة توجيه العناصر الغذائية إلى مناطق أخرى أكثر حيوية من الجسم.

ويوضح الخبراء أنه من المحتمل ألا تلاحظ تساقط الشعر هذا على الفور "فعندما يحدث ضغط شديد، يبدأ الشعر في التساقط بعد حوالي ثلاثة إلى ستة أشهر".

ويوضح الأطباء أن مصطلح "تساقط الشعر الناتج عن الإجهاد" مصطلح ليس دقيقا، وإنما يشمل في الواقع عدة أسباب أهمها اثنان يشرحهما تقرير أورده موقع "مايند بودي":

السبب الأول الأكثر شيوعا وهو "تساقط الشعر الكربي": هو نوع من تساقط الشعر يحدث بعد تعرض الشخص لضغط على الجسم أو العقل مثل فقدان أحد أفراد أسرته أو فقدان الوظيفة أو ارتفاع درجة الحرارة أو الجراحة"

ويحدث هذا التغير على المستوى الجريبي: "حيث يتسبب الإجهاد في دخول جزء من بصيلات الشعر قبل الأوان إلى مرحلة الراحة في دورة نمو الشعر والتي يتبعها بعد ذلك بعدة أشهر تساقط الشعر". وهذا النوع من تساقط الشعر شائع بشكل خاص عند النساء.

والحقيقة الأهم التي يجب أن تعرفها السيدات أن "الشعر الكربي يستغرق عمومًا من شهر إلى ثلاثة أشهر حتى يتوقف تساقطه ويمكن أن يستغرق الأمر من سنة إلى سنتين بعد إدارة عامل الإجهاد حتى ينمو الشعر بالكامل"

أما السبب الثاني هو "داء الثعلبة" وهو نوع من تساقط الشعر المناعي الذاتي المرتبط باضطرابات المناعة الذاتية الأخرى مثل مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي والبهاق.

حيث تبدأ الخلايا المناعية الوقائية للجسم في مهاجمة بصيلات الشعر وهو أمر شائع نسبيًا وتظهر الثعلبة على شكل بقع موضعية من الصلع. وغالبًا ما يتم علاج الثعلبة البقعية الموضعية بنجاح باستخدام الستيرويدات الموضعية أو القابلة للحقن وحدها".