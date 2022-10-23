تحدث الموسيقار المصري حلمي بكر عن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب وما تعرضت له خلال الفترة الماضية، موضحا أنه يعرف أنها تتعاطى المخدرات من قبل ارتباطها بالفنان حسام حبيب.

وقال حلمي بكر خلال لقائه في برنامج "قعدة ستات" من تقديم مروة صبري عبر قناة "القاهرة اليوم": موضوع المخدرات دا من قبل حسام حبيب، لكن هذا لا يعني أنه بريء بل مدان.

وأكمل: شيرين من يوم حكاية التعاطي، التعاطي يفقد الإنسان أعصابه، أي المقام يهتز في أكثر من حفل لشيرين عبدالوهاب ألاقي المقامات والأداء غير جيدة وأفهم السبب.

وعن أكثر الفترات التي حققت فيها شيرين عبدالوهاب نجاحا قال حلمي بكر: في يوم من الأيام كانت عظيمة وكان ممكن تبقى أعظم، كانت عظيمة في بداياتها لما طلعت مع تامر حسني أيام ما غنت في حفلات وسمعها العالم العربي وأحبها.

وأكد حلمي بكر أنه يحب شيرين عبدالوهاب قائلا: هي تعرف أنني أحبها وعندما تم تكريمها في الأوبرا أنا من سلمها درع نقابة الموسيقيين.