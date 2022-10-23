مريم بندق

علمت " الأنباء" أن تنسيق حكومي - نيابي لعقد الجلسة البرلمانية الخاصة لمناقشة عدة قضايا ومنها الميزانيات وأن من ضمن المقترحات المعروضة ان تعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 الجاري واذا تعذر فسيتم التنسيق لعقدها في موعد آخر.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي قد أعلن أن الحكومة طلبت عقد الجلسة الخاصة لمناقشة الميزانيات و أن التقارير المالية جاهزة .

واشار إلى أن لجنة الأولويات الحكومية التي تضم نائبين لرئيس الوزراء هما ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان و وزير النفط د. بدر الملا اضافة إلى انضمامه شخصيا ستبدأ الاجتماعات التنسيقية الثنائية مع تنسيقية البرلمان علي ان يستمر التنسيق لتحقيق التعاون وسيكون دائم ومثمر بإذن الله.