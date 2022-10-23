مريم بندق

أوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" أن عدة أسباب منها سببين جوهريين عطّلا إضافة تكلفة بيع الإجازات إلى ميزانية الدولة ، وذكرت ان السبب الأول عدم معرفة الحكومة المستقيلة القيمة النهائية لهذا البند حين إعداد ميزانية 2022-2023 الذي تم يناير الماضي بينما صدرت موافقة مجلس الوزراء على استبدال الإجازات في مارس ، وعقب ذلك تم حصر الراغبين في الاستفادة منه.

وكشفت مصادر أخرى عن أن السبب الثاني ربما وجود توجه جزئي بإجراء تعديل على المرسوم رقم 81 لسنة 2022 الذي أضاف بندا ثالثا جديدا للمادة 41 من نظام الخدمة المدنية ، والذي اتبعه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 المتضمن ضوابط استبدال الإجازات ، وهذا التوجه سيحسمه مجلس الوزراء بإجراء تعديل أو المضي قدما في تنفيذ تعديل المرسوم الصادر من مجلس الوزراء مارس الماضي وبالضوابط الصادرة من مجلس الخدمة المدنية.