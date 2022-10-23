تمكن رجال الجمرك الجوي بمطار T4، ومن خلال 6 ضبطيات مختلفة، من ضبط ماريغوانا وترامادول ولاريكا وحشيش ومشروم، مع مسافرين قادمين إلى البلاد.

وفي التفاصيل أن رجال الجمرك الجوي بمطار T4 تمكنوا من ضبط وافد آسيوي وصل إلى البلاد قادماً من دلهي وبحوزته ماريغوانا و 350 حبة ترامادول.

كما تم إيقاف مواطن قادم من أمستردام ومعه 20 حبة لاريكا مخدرة وسيجارة تحتوي على ماريغوانا، إضافة إلى مواطنة قادمة من أمستردام أيضاً وبتفتيشها عثر على 3 قطع حشيش و130 قطعة من مادة المشروم المخدرة.

كذلك تم إيقاف مواطنة وصلت إلى البلاد قادمة من بيروت، وعثر معها على 15 حبة لاريكا مخدرة وقطعة حشيش.

كما تم ضبط مواطن ومواطنة قادمين من بريطانيا، كان بحوزة الأول 4 سجائر من مادة الماريغوانا المخدرة، وعثر مع الثانية على (6) قطع من مادة الماريغوانا المخدرة وسيجارة إلكترونية تحتوي على مادة مخدرة.

هذا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة، وتحويل المضبوطات وأصحابها إلى الجهات المختصة.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.