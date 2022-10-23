يتيح للعميل السداد بدفعة واحدة أو تقسيم المدفوعات بأقساط محددة.. دون تحمُّل أي فوائد أو رسوم

أعلن بنك الكويت المركزي عن الموافقة على اختبار منتج حديث بمجال الدفع الآجل «اشتر الآن وادفع لاحقا» (Buy Now Pay Later)، عبر طرحه بالسوق المحلي ضمن البيئة الرقابية التجريبية، وذلك من خلال التطبيق على فئة محددة من العملاء المتطوعين والتجار لتقييم المنتج واختباره على نحو شامل قبل الموافقة على الطرح بصفة نهائية.

جاء ذلك في تصريح لبنك الكويت المركزي، أشار فيه إلى حرص البنك على دعم نماذج الأعمال المبتكرة القائمة على التقنيات المالية الحديثة، والتي تقدم قيمة مضافة للمستخدم بشكل خاص والسوق المحلي بشكل عام، حيث يتيح للعميل الشراء من المتاجر الإلكترونية المشاركة في عملية اختبار المنتج، والدفع إلكترونيا بشكل آجل ومرن، على أن يكون السداد بدفعة واحدة أو من خلال تقسيم المدفوعات لعدد محدد من الأقساط بمبالغ محدودة، دون أن يتحمل العميل أي أعباء متعلقة بفرض فوائد أو رسوم.

كما يتيح للتاجر فرصة لتقديم خدماته للعملاء ويمكّنه من إدارة عملياته بطريقة سهلة، والاطلاع على تفاصيل عمليات الشراء والسداد وإجراء عملية الاسترجاع.

وأشار بنك الكويت المركزي إلى حرصه على توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم نماذج الأعمال المتطورة في مجال صناعة الخدمات المالية الحديثة، حيث إنه جار إعداد تعليمات تنظيم أعمال الدفع الآجل الملائمة للسوق الكويتي وتحديد المظلة القانونية لهذا النشاط.

وأشار البنك إلى دور الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، لتقييم واختبار المنتجات ذات التقنية المالية المبتكرة وتطويرها، في بيئة اختبار آمنة، ما يسهم في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة نماذج الأعمال المتطورة من خلال التعرف على المتطلبات الرقابية وتعزيز إدارة المخاطر، دون تعريض النظام المالي والمصرفي للمخاطر.

واختتم بالتأكيد على استمرار بنك الكويت المركزي بممارسة دوره كمحفز لمجال التقنيات المالية الحديثة في الكويت بما يسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة».