مريم بندق

ذكرت مصادر خاصة لـ "الأنباء" أن 3 بدائل لتمرير صرف كاش الإجازات موضحة أن الحكومة الجديدة تستطيع إدخال تعديل على ميزانية 2022-2023 حيث أن المادة 164 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أن كل تعديل تقترحه لجنة الميزانيات والحساب الختامي في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن تأخذ به رأي الحكومة فيه ، وأن تنوه عنه في تقريرها ، فإن كان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات أو نقصاً في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر في النفقات الأخرى.

وتطرقت إلى البديل الثاني المتضمن الإيعاز لوزارة المالية بإصدار تعميم بالصرف من وفورات السنة المالية المنتهية ، وأما البديل الثالث ان يتم الصرف من ميزانية الباب الأول الخاصة بالرواتب والدعم في حالة وجود فوائض مالية.