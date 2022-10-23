عبدالكريم أحمد

أصدر رئيس محكمة التمييز بالإنابة المستشار د. عادل بورسلي، اليوم قرارا بانعقاد الجلسات الإضافية المسائية اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك للفصل في الطعون المتراكمة عن السنوات السابقة.

وطلب القرار من المشرفين وأعضاء المكتب الفني المعنيين التنسيق مع رئيس كل دائرة تحديد نوعية الطعون التي يتم عرضها في كل جلسة وتكليف إدارة كتاب المحكمة بسرعة إعداد الملفات وفق كشوف يوقع عليها من عضو المكتب الفني والمشرف، ويراعى في تحديد الطعون أولوية الطعون المقيدة قبل 1/1/2014 ثم ما يليها والالتزام بالأرقام الأقدم ثم الأحدث وما يليها بالترتيب.

كما طلب من المشرف وعضو المكتب الفني المختص في كل دائرة إعداد كشف في نهاية كل شهر يشتمل على أرقام الطعون التي نظرتها الدائرة وعددها وما صدر فيها من قرارات وذلك بالتنسيق مع رئيس الدائرة وبعد العرض عليه وتوقيعه على الكشف.

ونص القرار على أن تعقد الجلسات الإضافية المسائية في أحد يومي انعقاد الجلسة الأصلية لكل دائرة بعد انتهائها، ويقوم المشرف وعضو المكتب الفني باستطلاع رأي رئيس كل دائرة في تحديد يوم الانعقاد وإعداد كشف بذلك يلحق بهذا القرار وتخطر به إدارة الكتاب، ويتولى المكتب الفني عملية التنسيق بين كل المعنيين لتيسير انتظام انعقاد الجلسات وتلبية كل الاحتياجات.

وعهد إلى المستشار مدير نيابة التمييز اتخاذ ما يلزم بشأن الجلسات المشار إليها بهذا القرار، وما يتعلق بدور نيابة التمييز بالنسبة لهذا العمل.