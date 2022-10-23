عقد مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون اجتماعا مشتركا اليوم مع اللجنة التنسيقية الوزارية.

حضر الاجتماع الذي عقد بناء على طلب من اللجنة التنسيقية الوزارية أعضاء مكتب المجلس، وهم: نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب د.عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد العنزي.

فيما حضر من الجانب الحكومي أعضاء اللجنة التنسيقية الوزارية والمكونة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.