ترأس وزير الصحة د. أحمد العوضي وفد الكويت المشارك في المؤتمر 85 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الثامن للجنة وزراء الصحة بدول المجلس والذي عقد في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض خلال الفترة من 21 -22 أكتوبر 2022.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد انه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير أداء المجلس لعام 2022 ومشاريع وموازنة العام 2023 وقرارات الوزراء وعدد من أهم الموضوعات والمبادرات المشتركة.

وأشار البيان الى ان وزراء الصحة دشنوا المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والذي تم اعتماد إنشاؤه بقرار من المجلس الأعلى في الدورة الـ 41 "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراهما" بهدف تعزيز التنسيق وبناء المعرفة للتمكين من الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية في جميع دول مجلس التعاون.