تقدم النائب د.مبارك الطشة باقتراح برغبة بشأن «إلغاء الفوائد الربوية الفاحشة التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال».

ونص الاقتراح على ما يلي:

نص دستور الكويت في مادته رقم (11) «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

وبما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتقاضى فوائد فاحشة منذ بداية العمل بنظام الاستبدال، مما أرهق المتقاعدين وكبدهم مبالغ كبيرة أثقلت كاهلهم دون سند قانوني، فالنظام الأساسي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61/ 1976 لم يرد فيه ما يجيز للمؤسسة جواز أخذ هذه الفوائد الربوية الفاحشة فيمن يستبدل جزءا من راتبه ليحصل على مبلغ من المال لحاجته له سواء أكان المستبدل موظفا أو متقاعدا.

ولما كانت أحكام محكمة التمييز قد استقرت على عدم جواز تقاضي أي مبالغ إضافية وهو الربا الفاحش بعينه تحت أي مسمى، وبالنظر إلى الفتوى الصادرة من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية رقم 9/ 2010 بتاريخ 2021/3/14 والتي نصت دلالة «على تحريم أخذ فوائد ربوية على هذا الاستقطاع أو الاستبدال».

لذلك يجب مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها فيما يقوم عليه نظام التكافل وخاصة لأنها الشريحة الأكثر عوزا.

واستنادا الى ما سبق، يتعين إلغاء الفوائد الربوية الفاحشة التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال دون سند قانوني، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه:

«إلغاء الفوائد الربوية الفاحشة التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال»