تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لتعديل المادة (35) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ونص الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب: د. مبارك الطشة وحمد العبيد وأسامة الشاهين وعبدالله الأنبعي وأسامة الزيد على ما يلي:

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة رقم (35) من القانون رقم 12 لسنة 1963 النص الآتي:

«يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة».

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ـ ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونصت مذكرته الإيضاحية على أنه نظرا لما يمثله مناصب أعضاء مكتب مجلس الأمة من أهمية بالغة، ولما شابت عملية التصويت السري في بعض المجالس السابقة من أخطاء وشبهات وتبادل اتهامات وتشكيك في الذمم، لذا كان لزاما على المشرع أن يتدخل في حل هذه المعضلة من خلال تعديل التشريع المتعلق بالتصويت لاطلاع الشعب على خيارات نوابه لسد الذرائع والشبهات التي تثار عند التصويت على اختيار أعضاء مكتب مجلس الأمة.