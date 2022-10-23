أُوقف في شمال إسبانيا زوجان باكستانيان متهمان بقتل ابنتهما لأنّها تزوجت في باكستان من دون الحصول على موافقتهما، على ما أفادت الشرطة

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أنّ السلطات الباكستانية أصدرت مذكرة توقيف بحق الزوجين بعد قتلهما المرأة في نيسان/أبريل 2020.

وأشارت إلى أنّ المحققين يشتبهون في أن الزوجين "خطفا ابنتهما في باكستان وقتلاها لأنها تزوجت من شخص لم ينل إعجابهما".

وذكرت ناطقة باسم الشرطة أنّ زوج الضحية أبلغ السلطات الباكستانية بما حصل، فأصدرت مذكرة توقيف بحق الزوجين بعد فرارهما إلى إسبانيا.

وأوقف الرجل البالغ 67 عاماً وزوجته البالغة 51 عاماً السبت قرب منزلهما في لوغرونيو شمال إسبانيا، استناداً إلى معلومات وفرتها الشرطة الباكستانية.

ومَثُل الزوجان أمام قاض متخصص في قضايا تسليم المجرمين أمر بتوقيفهما حتى ترحيلهما إلى باكستان.

ويعيش نحو مئة ألف باكستاني في إسبانيا، بحسب المعهد الوطني الإسباني للإحصاءات.