تشهد مدينة دبي يوم الخميس المقبل عقد مؤتمر دولي لبحث مستقبل مكافحة العدوى بالأوبئة في العالم، وكيفية الاستعداد لها وسبل الحد من آثارها.

ويقام المؤتمر بحضور علماء متخصصين في علوم الأوبئة، وخبراء في التعقيم والوقاية من آثار الفيروسات وأطباء معنيين بعلاج الأمراض الفيروسية والأمراض المعدية.

ويتحدث في المؤتمر الدكتور فلوريان بريل الأكاديمي والباحث المتخصص في علوم مكافحة الأوبئة في المانيا، والدكتور حاتم محمد الهاني استشاري الأمراض المعدية، رئيس الوقاية من العدوى ومكافحتها بوزارة الصحة بالسعودية، وصفوان عبدالله خبير التعقيم والوقاية من الفيروسات.

وقالت صفا قدومي مسؤول تنظيم المؤتمر إن المؤتمر يعد خطوة استباقية للتنبؤ بتطورات الفيروسات عالميا، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن الجهود العالمية من قبل الأكاديميين والخبراء والمتخصصين للاستعداد المبكر لظهور الفيروسات.

وذكرت أن الجلسات سوف يشارك فيها خبراء ومتخصصون من مختلف أنحاء العالم، خصوصا دول أوروبا ودول الخليج والمنطقة العربية، ومنها الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن والبحرين، إضافة إلى الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا.

وأضافت قدومي ، للصحفيين اليوم السبت، أن الجلسات تبحث موضوعات الميكروبات البيئية والعدوى المكتسبة في المستشفيات، وكيفية التصدي للأمراض المعدية في المنشآت الصحية، وكيفية اختبار فعالية المطهرات في التصدي للفيروسات.

كما تبحث الجلسات كيفية وقاية الكوادر الطبية في المستشفيات من العدوى الناتجة عن الأمراض المعدية، إلى جانب بحث سبل مواجهة العدوى والوقاية من الفيروسات والعدوى في المنشآت الصناعية الغذائية والتعليمية والسياحية ومستودعات التموين.

ويطرح المؤتمر تجربة تقنية التعقيم الأمريكية (مايكروسيف)، والتي نالت شهادة اعتماد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية واعتماد وكالة حماية البيئة الأمريكية، وعلامة المطابقة الاوروبية، وهيئة الدواء والغذاء السعودية.

وتتميز تقنية التعقيم (مايكروسيف) بأن مكوناتها من الماء النقي المؤكسد، وهي خالية من الكحول والمواد الكيميائية، واجتازت اختبارات هيئات الدواء الدولية وثبتت كفاءتها في القضاء على الميكروبات والفيروسات، ومنع العدوى بالأمراض الخطرة بشكل كامل، وخلال زمن قياسي يقدر بثوان.

ويتناول المؤتمر أهمية الاعتماد على الماء المؤكسد في التعقيم والتصدي للفيروسات والأوبئة باعتباره تقنية ثبتت فعاليتها الكاملة في القضاء على الفيروسات، خصوصا في مكافحة وباء كوفيد19-، وتم الاعتماد عليها في تعقيم منشآت صحية حكومية في دول الخليج، ومؤسسات الإسعاف والمستشفيات ووسائل النقل العام.

ومن المقرر أن يضع المؤتمر توصيات، لمساعدة المختصين في مجال مكافحة العدوى بمنطقة الخليج والدول العربية، لتطبيق أفضل المعايير الحديثة في التعقيم خصوصا في المنشآت التي تعد بيئة خصبة للعدوى بالفيروسات والميكروبات خصوصا المستشفيات، بما يحد من العدوى المرضى والطواقم الطبية.