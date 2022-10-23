يستضيف استاد لوسيل المونديالي، أحد الاستادات الثمانية التي ستشهد منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" مهرجان بوليوود الموسيقي يوم الجمعة 4 نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد من أشهر الفنانين في عالم بوليوود.

ويأتي تنظيم المهرجان قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات المونديال، للارتقاء بالعمليات التشغيلية في استاد لوسيل، الذي يستضيف نهائي كأس العالم في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 ألف مقعد، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لصافرة البداية لأكبر حدث رياضي على مستوى العالم في 20 نوفمبر المقبل.

ويشارك في المهرجان الفنان الباكستاني الشهير راحت فتح علي خان، إلى جانب نجمة الغناء الهندية سنيدهي شوهان، والثنائي الهندي سليم سليمان، وبرفكت أملجا م??شن. ويعد راحت أحد أشهر مطربي باكستان، ويشتهر كمغني في الأفلام السينمائية الهندية.

أما سنيدهي شوهان فهي مغنية أفلام هندية حازت على العديد من الجوائز المرموقة وشاركت في لجنة التحكيم في برنامج تليفزيوني للمواهب في الهند.

بينما يعتبر الشقيقان سليم وسليمان ثنائي محترف في التلحين والعزف والإنتاج الموسيقي والغناء. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من أسماء الفنانين المشاركين في المهرجان خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار التحضيرات النهائية لاستضافة المونديال، يشترط على كل من يرغب في حضور مهرجان بوليوود الموسيقي في استاد لوسيل أن يكون من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، وحاصل على بطاقة هيّا، علماً بأن بطاقة هيّا تتيح للمشجعين الدوليين دخول قطر بدءاً من 1 نوفمبر المقبل.

وتعد بطاقة هيّا إلزامية لجميع حاملي تذاكر مباريات مونديال قطر 2022 للدخول إلى الاستادات الثمانية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة، كما تعد البطاقة تصريح دخول للجماهير القادمة من خارج قطر.

وتتوفر تذاكر مهرجان بوليوود الموسيقي للبيع عبر الإنترنت، في أربع فئات تشمل 200 ريال قطري للفئة الأولى، و150 ريال للثانية، و80 ريال للثالثة، و40 ريال للرابعة، مع الإشارة إلى أن تذاكر المهرجان لا تؤهل للحصول على بطاقة هيّا، ولن يُسمح بالدخول إلى استاد لوسيل لحضور فعاليات المهرجان إلا لحاملي تذاكر مباريات كأس العالم والحاصلين على بطاقة هيّا.