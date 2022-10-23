أضافت شركة البرمجيات الأمريكية أدوبي تقنية ذكاء اصطناعي جديدة إلى برنامج تحرير الصور لايت روم للمساعدة في تحديد الأشياء والأشخاص والملابس وملامح الوجه في أي صورة، بهدف جعل عملية تحرير وتعديل الصورة أسرع وأقوى. ويمكن لهذه التكنولوجيا توفير بعض الجهد المبذول في تحرير الصورة وإزالة أجزاء من الصورة بيكسل وراء بيكسل.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التقنية الجديدة متاحة في إصدارات لايت روم ولايت روم كلاسيك وإصدارات الهواتف الذكية من البرنامج المستخدم في فهرسة الصور وتحريرها.

ويظهر تحليل تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة التي طورتها أدوبي مدى سرعة تمدد تكنولوجيا الذكاء الاصطاعي في القيام بمهام كانت حتى وقت قريب بعيدة عن الذكاء الاصطناعي الذي تم تدريبه على التقاط الأنماط المتكررة وتحليلها، بعد فحص كم هائل من البيانات الفعلية للصور، ليتعامل مع الصور كما يتعامل العقل البشري.

ويعد تحليل الصور أحد النجاحات الأولى لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحرير الصور. ويقوم الذكاء الاصطناعي من خلال التدريب على تحليل البيانات والتمييز الدقيق لإلقاء الضوء على التلاميذ أو الشفاه أو الشعر أو الحواجب أو الملابس وغير ذلك، بعزل هذه العناصر في أي صورة يرغب المستخدم في جعلها أكثر بريقا أو بياضا وغير ذلك.

وتتوسع أدوبي في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في برنامجي لايت روم وفوتوشوب لتسهيل عمليات تحرير الصور.