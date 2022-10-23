أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن المملكة تستضيف، الاثنين، أعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2022، الذي تنظمه جمهورية مقدونيا الشمالية ـ رئيس مجموعة شركاء البحر المتوسط من أجل التعاون لعام ٢٠٢٢ ـ والأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وذكرت الخارجية الأردنية، في بيان، أن أعمال المؤتمر ستعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء في البحر الميت، تحت عنوان "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط: تعزيز الحوار مع شركاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتوسطيين من أجل التعاون، ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن الدول الـ ٥٧ المشاركة بالمنظمة و ٦ دول من منطقة البحر المتوسط الشريكة من أجل التعاون، والعديد من المنظمات الدولية.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار مع الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية من أجل التعاون بشأن قضايا تخص دور الشباب والتحديات الناجمة عن التغير المناخي والإتجار بالبشر والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتتخذ منظمة الأمن والتعاون الأوروبية من فيينا مقرا رئيسيا لها، ومنذ إنشائها تولي أهمية كبيرة للجوانب المرتبطة بالأمن في منطقة حوض البحر المتوسط.

وانضم الأردن للمنظمة كشريك فاعل عام ١٩٩٨، وسبق له أن استضاف دورتين عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٣، وعقد أول مؤتمر للمنظمة في المملكة عام ٢٠٠٨، والمؤتمر الثاني عام ٢٠١٥، علما بأن المؤتمر الثالث عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عام ٢٠٢٠، بسبب ظروف جائحة كورونا.