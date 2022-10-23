في محاولة لتخفيف الضغط على الوضع المالي لشركة كهرباء فرنسا، تعتزم الحكومة خفض الحد الأقصى لكمية الطاقة المخفضة التي تلزم فرنسا الشركة ببيعها لشركات كهرباء أخرى.

ونقلت مجلة لوبوان عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة تعتزم خفض الكمية القصوى إلى 100 تيراواط/ساعة في 2023 من 120 تيراواط/ساعة العام الجاري.

وقال متحدث باسم وزارة المالية تواصلت معه وكالة بلومبرج للأنباء، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بهذا الشأن.

وضعت فرنسا شرطا قبل أكثر من عقد بأن تبيع شركة كهرباء فرنسا الطاقة من محطاتها النووية بأسعار مخفضة لتعزيز التنافس في السوق.

وتسبب هذا الشرط في تكلفة هائلة لشركة كهرباء فرنسا خلال أزمة الطاقة العام الجاري، فيما ارتفعت الأسعار فوق المستوى الذي حددته الحكومة حيث إن الشركة تعاني من انقطاعات في الكهرباء في مفاعلاتها.