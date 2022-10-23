يبدأ الفنان أحمد عبد العزيز تصوير دوره في مسلسل "سرالسلطان " في نهاية نوفمبر المقبل، والذي من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه يقوم حاليا بعمل البروفات النهائية للعمل مع المخرج خالد يوسف من أجل الاستعداد لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن العمل يمثل نقله كبيرة في الدراما نظرا لكونها من أدبيات الكاتب الكبير يوسف إدريس ،حيث تناقش عددا من القضايا التي تهم المجتمع.

مسلسل "سر السلطان" مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، الذي يعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، ويضم العمل أكثر من 50 ممثلا وممثلة نظرًا لطبيعة الأحداث وتعدد الشخصيات في القصة.

المسلسل بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

وكانت أخر أعمال الفنان أحمد عبد العزيز مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" الذى عرض في رمضان الماضي ، والذي جسد من خلاله شخصية الشيخ عبد الرحمن، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.