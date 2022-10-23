أعلنت قطر للطاقةالاحد اختيار شركة " شل" كشريك ثانٍ لتطوير حقل غاز الشمال الجنوبي بحصة 3ر9 %.

ووفق وكالة الأنباء القطرية(قنا) ، جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية شراكة بين شركتي قطر للطاقة وشل لمشروع حقل الشمال الجنوبي في الدوحة.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي ، خلال حفل التوقيع ، إن مشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي يضيف 16 مليون طن لطاقة قطر الإنتاجية.

وكانت شركة قطر اختارت قبل شهر شركة "توتال انرجيز" كشريك لتطوير حقل الشمال الجنوبي بنسبة تبلغ 375ر9 % .

وقال الوزير الكعبي وقتها إن شركة قطر للطاقة ستحتفظ بحصة 75% في حقل الشمال الجنوبي بينما ستكون 25% لجميع الشركاء الدوليين.