انتقد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ما وصفه بأنها عروض منخفضة بشكل غير مقبول لحقوق البث التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2023 للسيدات.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي قبل قرعة دور المجموعات لمونديال السيدات "مئة مرة أقل (من كأس العالم للرجال) حتى أكثر من مئة مرة في بعض الآحيان، هذا غير مقبول".

ولم يسم إنفانتينو الشركات الإعلامية والتليفزيونية المعنية، لكن أكد "هم يعرفون أنفسهم".

وشدد إنفانتينو بشأن العروض المقدمة "لن نقبل ذلك".

وتابع "نعرف أن إحصائيات المشاهدة للبث التليفزيوني في بعض الدول الكروية الكبرى لكأس العالم للرجال أو السيدات متشابهة تماما في الحقيقة، ما يعني أن الدخل التجاري متشابه للغاية للرجال والسيدات".

وتستضيف أستراليا ونيوزلندا البطولة في الفترة من 20 تموز/يوليو إلى 20 آب/أغسطس 2023، على أن تقام المباراة النهائية في سيدني.