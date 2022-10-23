يبدأ الفنان محمد سلام، تصوير دوره في فيلم (نبيل الجميل) أول نوفمبر المقبل بعد انتهاء مخرج العمل خالد مرعي من التعاقد مع باقي النجوم والبروفات النهائية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتناول شخصية لها مواقف كوميدية بين أبطال العمل وما ينتج عنها من صراعات.

فيلم (نبيل الجميل) بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمد ثروت، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.