قتلت إدارة الأسماك والحياة البرية بولاية واشنطن الأمريكية دبا أسود، أمس السبت، بعدما أصاب امرأة بالقرب من منتزه في وسط مدينة ليفنوورث.

وقالت الإدارة إن المرأة تتلقى الرعاية الطبية لإصابتها.

وذكرت أن الحادث وقع في منزل بجوار منتزه على ضفاف نهر ويناتشي، على بعد مبنيين فقط من الطريق الأمريكي السريع رقم اثنين، الذي يمر عبر قرية جبلية على المنحدرات الشرقية لسلسلة جبال كاسكيد.

وقتل فريق إدارة الأسماك والحياة البرية الدب بمساعدة دب كلب ، وهو سلالة فنلندية تجمع اللونين الأسود والأبيض تمت تربيتها لاصطياد أي حيوانات ضخمة عدوانية.