ارتفع عدد النساء الأمريكيات اللواتي توفين بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل والولادة خلال جائحة كوفيد-19، حيث كانت الأمريكيات من أصل أفريقي الأكثر تضررا، وفقا لما جاء في تقرير صادر عن الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء.

وتتوفى مئات من النساء في الولايات المتحدة كل عام بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل والولادة فيما يعرف بـ"وفيات الأمهات".

وأشار تقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي إلى أن جائحة كوفيد-19 تشكل تحديات لصحة الأمهات، حيث أن النساء الحوامل المُصابات بكوفيد-19 أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات الحمل أو المرض الشديد أو الوفاة.

وأظهر البحث أيضا أن هناك تفاوتات عرقية وقومية في وفيات الأمهات.

وقد ارتفعت وفيات الأمهات في الولايات المتحدة خلال الجائحة مقارنة بعامي 2018 و2019، فيما كان معدل وفيات الأمهات بين الأمريكيات من أصل أفريقي أعلى بشكل غير متناسب مقارنة بالنساء البيض وذوات الأصول الأسبانية، وفقا للتقرير.