دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن الوزيرة د.أماني بوقماز دعت الى اجتماع لوكلاء الوزارة في جميع القطاعات صباح غد الاثنين.

ولفتت المصادر إلى أن الوزيرة طلبت إعداد تقارير بنسب الإنجاز في المشاريع في الشبكة المائية والكهربائية وكذلك الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار.

وأوضحت أن الاجتماع أيضا سيشهد الاطلاع على نسب الإنجاز في مشاريع إيصال الطاقة إلى المدن الجديدة والمواعيد الخاصة فيها وكذلك سير عمل عمليات الصيانة التي بدأت بها الوزارة على مختلف محطاتها نهاية الشهر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الوزيرة ستتابع أيضا مسألة الطلب على الطاقة ونسب الإنتاج وما يتعلق بالمعوقات الخاصة بتكملة مشاريع التوسعة في المحطات أو إنشاء محطات جديدة.