شكل خام الحديد ما يقرب من 93 % من إجمالي المعادن المستخرجة التي تم تعدينها في عام 2021 والبالغ حجمها الكلي 2.7 مليار طن تقريباً.

ويُستخدم 98% من خام الحديد في صناعة الصلب، بينما تصبح الـ 2% المتبقية مغناطيسات وقطع غيار سيارات ومحفزات.

والجدول التالي يكشف عن أكبر منتجي خام الحديد في العالم في عام 2021، وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

أكبر 10 دول منتجة لخام الحديد في العالم في عام 2021

الدولة حجم الإنتاج في عام 2021 (مليون طن) أستراليا 900 البرازيل 380 الصين 360 الهند 240 روسيا 100 أوكرانيا 81 كندا 68 جنوب أفريقيا 61 كازاخستان 64 إيران 50

خام الحديد في منطقة بيلبارا ومنجم كارجاس

- إن الحديد هو رابع أكثر العناصر وفرة على الكوكب بعد الأكسجين والسيليكون والألومنيوم، ويشكل حوالي 5% من قشرة الأرض.

- أنتجت أستراليا 35% من خام الحديد المستخرج العام الماضي، ويوجد ما يقرب من 90 % من موارد خام الحديد المحددة في البلاد بغرب أستراليا، وخاصة في منطقة بيلبارا.

- وتشتهر المنطقة الكبيرة والجافة بسكانها الأصليين، وأيضاً بأرضها الحمراء نتيجة التفاعل الكيميائي للحديد المعرض للهواء والماء.

- كما أن أكبر ثلاثة منتجين لخام الحديد في منطقة بيلبارا هم أيضاً من بين أكبر شركات التعدين في العالم وهم: "بي إتش بي جروب" "BHP Group"، و"ريو تنتو" "Rio Tinto Ltd"، و"فورتس كيو ميتالز" "Fortescue Metals".

- تعد البرازيل ثاني أكبر منتج بعد أستراليا، حيث يشكل خام الحديد 80% من صادرات التعدين في البلاد.

- تعد شركة "فالي" "Vale"، وهي أكبر شركة عامة في البرازيل، أكبر منتج لخام الحديد والنيكل في العالم، وتدير الشركة منجم كاراجاس، وهو أكبر منجم لخام الحديد في العالم.

- ويقع المنجم في ولاية بارا، شمالي البلاد، ويعمل كمنطقة تعدين مفتوحة، بها خام حديد يقدر بحوالي 7.2 مليار طن متري.

- وتهيمن أستراليا والبرازيل معاً على صادرات خام الحديد في العالم، إذ تسيطر كل منهما على حوالي ثلث إجمالي الصادرات.

- من ناحية أخرى، تعد الصين أكبر مستهلك لخام الحديد في العالم، إذ تستخدمه لتغذية صناعة الصلب لديها.

- على الرغم من كونها ثالث أكبر منتج لخام الحديد في العالم، لا تزال الصين تستورد حوالي 80 % من خام الحديد الذي تستخدمه كل عام، وقد استوردت البلاد 1.12 مليار طن من خام الحديد العام الماضي.

دور خام الحديد في الاقتصاد الأخضر

- من المتوقع أن يرتفع الطلب على خام الحديد في السنوات القادمة حيث يلعب الصلب دوراً حاسماً في إنتاج وتوزيع الطاقة.

- ويستخدم الصلب على نطاق واسع في الزراعة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك في البنية التحتية للطاقة الكهرومائية.

- علاوة على ذلك، يستخدم الصلب في إنتاج المحولات، والمولدات، والمحركات الكهربائية، إلى جانب السفن، والشاحنات، والقطارات.