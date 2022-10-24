اقتربت نهاية العام، وهذا يعني أن الشركات المصنعة تستعد لطرح سياراتها الجديدة لعام 2023 لدى الوكلاء خلال الأشهر القليلة المقبلة، لقد تابعنا بالفعل عدداً من هذه السيارات، ولكن لا يزال هناك الكثير من الطرازات التي ستُطرح قبل حلول شهر يناير.

"ألفا روميو تونالي 2023"

- قامت شركة "ألفا روميو" "Alfa Romeo" بتوسيع تشكيلة سياراتها "الكروس أوفر" من خلال تقديم طراز "تونالي" "Tonale".

- تعد تونالي أول سيارة كهربائية هجينة لهذه العلامة التجارية، وتتميز بمحرك مضمّن رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر مع مساعدة البطارية.

- تبلغ قوتها 272 حصاناً مع مدى كهربائي يصل إلى 30 ميلاً، وسيبدأ بيع تونالي الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، ومن المفترض أن يبدأ سعرها عند حوالي 30 ألف دولار.

"بي إم دبليو 7/ i7 لعام 2023"

- تعد السيارة "بي إم دبليو 7/ i7 لعام 2023" "2023 BMW 7 Series / i7" أكبر وأفخم سيارة سيدان من شركة "بي إم دبليو" لعام 2023.

- وتتميز الفئة السابعة الجديدة بتصميم جريء، وتصميم داخلي فخم، وخياران الآن لمجموعة نقل الحركة: الغاز أو الكهرباء.

- وتأتي موديلات الغاز بستة وثماني أسطوانات، بينما تستخدم سيارة "بي إم دبليو i7" الجديدة حزمة بطارية بقدرة 101.7 كيلوواط / ساعة، تنتج كل من السيارة التي تعمل بالغاز "7"، وتلك التي تعمل بالكهرباء "i7"، ما يصل إلى 536 حصاناً.

"بي إم دبليو إكس إم 2023"

- طرحت شركة "بي إم دبليو" مفهوم "إكس إم" العام الماضي بتصميم جريء ومجموعة نقل حركة هجينة قادرة على الوصول إلى 750 حصانًا.

- الآن، سيصبح هذا المفهوم حقيقة واقعة، ستتسم نسخة الإطلاق بقوة 644 حصاناً، بينما من المتوقع إصدار نسخة أخرى بقوة 750 حصاناً لاحقاً في عام 2023.

"شيفروليه كورفيت Z06 لعام 2023"

- سيصل طراز "C8 Z06" الذي طال انتظاره في وقت لاحق من هذا العام، ويتميز بقوة 670 حصاناً و460 رطلاً من محرك V8 الجديد سعة 5.5 لتر.

- ويمكن لهذه السيارة الفائقة أن تصل سرعتها إلى 8600 دورة في الدقيقة، وستصل إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط.

- يبدأ سعر السيارة "Z06" الجديدة عند 106 آلاف و395 دولاراً - ولكن تم إغلاق سجل الطلبات بالفعل لعام 2023.

دودج هورنت 2023

- إن السيارة "دودج هورنت" مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، وخيار هجين يعمل بالكهرباء ينتج ما يصل إلى 285 حصاناً.

- وسيُطرح طراز هورنت الجديد للبيع في وقت لاحق من هذا العام، ومن المفترض أن يبدأ بحوالي 30 ألف دولار.

فيراري بوروسانج 2023

- تعد سيارة "فيراري بوروسانج" أول سيارة رياضية متعددة الأغراض "SUV" لشركة فيراري.

- وتحتوي السيارة على محرك V12 بسعة 6.5 لتر، وهو ما يمنحها قوة 715 حصاناً وعزم دوران يبلغ 528 رطل قدم.

- سيبدأ بيع "فيراري بوروسانج" الجديدة في وقت لاحق من هذا العام وسيبدأ سعرها عند حوالي 400 ألف دولار.

"هوندا CR-V لعام 2023"

- تأتي "هوندا CR-V لعام 2023" بعد طول انتظار، وقد خضعت السيارة السيدان المدمجة المحببة لشركة هوندا لعملية تجديد لعام 2023.

- وتضمنت عملية التجديد تحديثات مهمة على الشكل الخارجي، ومقصورة جديدة مستوحاة من طراز "سيفيك"، وتحديثات للمحرك.

"هوندا HR-V لعام 2023"

- ظهرت سيارة هوندا HR-V كروس أوفر لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2016.

- ولكن بالنسبة لعام 2023، حصلت السيارة المدمجة على إصلاح شامل يتضمن تصميماً خارجياً أنيقاً، ومحركاً جديداً سعة 2.0 لتر، ينتج 158 حصاناً وعزم دوران يبلغ 138 رطل قدم.. يبدأ سعر السيارة بـ24 ألفاً و895 دولاراً.

"هيونداي أيونيك 6 لعام 2024"

- على الرغم من أن السيارة ليست موديل 2023، فإننا نتوقع أن تُطرح "أيونيك 6" السيدان الكهربائية للبيع في وقت لاحق من هذا العام خارج الولايات المتحدة قبل أن تشق طريقها إلى الأراضي الأمريكية.

- مع اختيارك لحزم بطارية 53.0 أو 77.4 كيلوواط في الساعة وما يصل إلى قوة 320 حصاناً المتوفرة في طراز المحرك المزدوج، يبدأ سعر السيارة عند حوالي 40.000 دولار.

"كيا نيرو 2023"

- خضعت سيارة كيا نيرو لعملية تجديد حادة لعام 2023، ويتضمن هذا التحديث تصميماً خارجياً جديداً، وتصميماً داخلياً حديثاً، مع استمرار طرازات السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، والسيارات التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل.

- وتحصل السيارة "نيرو" على نفس الإعداد الهجين سعة 1.6 لتر كما في العام الماضي، وهو جيد للإنتاج بقوة 139 حصاناً.

- ونتوقع رؤية السيارة الهجينة معروضة للبيع في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة القادمة.