احتفل أبناء عبدالله فهاد عبدالرحمن المنير بزفاف أخويهم فالح ومطلق بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.