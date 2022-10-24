twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح المنير الاثنين 2022/10/24 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2258 A+ A- استمع الحميدي السبيعي وبدر السبيعي يقدمان التهانيالمعرس مطلق المنيرالمعرس فالح المنيرجاسر الجدعي وعبدالله الجدعي يهنئان المعرسين فالح ومطلق المنيرالسفير التونسي الهاشمي عجيلي ومدير مكتبه طلال وسلمان الشمري يهنئون علي المنير وفهاد المنير والمعرسين فالح ومطلق المنيرطارق المعيني من السفارة العمانية يقدم التهانيمساعد السبيعي وعبدالله السبيعي يباركانالعقيد عويد الرشيدي مباركاالعقيد داود المنصوري وم. ناصر الموينع يهنئانالعقيد ناصر الشبعان وبدر الموينع يباركانالمقدم نايف العجمي والمقدم عبدالعزيز الديحاني والمقدم فايز المطرقة والمقدم فرحان العجمي يباركون للمعرسيند.عدنان العنزي يهنئ علي المنير والمعرسين فالح ومطلق المنيرعبدالله العدواني وخالد السبيعي يباركانطلال الشلاقي وعلي الشلاقي وخلف الشلاقي ومطلق المنير وخالد الشلاقي يهنئونالشاعر سعد السبيعي مهنئايوسف السودان ووليد الظفيري مع عبدالله المنير والمعرسين فالح ومطلق المنير وناصر وابراهيم وعلي وبدر المنيرعلي المنير وفالح المنير وفواز المنير ومطلق المنير وعلي المنيروليد الحربي متوسطا المعرسين فالح ومطلق المنيرناصر المنير ومطلق المنير وعبدالله المنير وفالح المنير والشابان علي ومطلق المنيرمساعد السبيعي ومحمد الموينع وبدر الموينع وجابر الشمري وعبدالرحمن وأحمد الموينع ومحمد الموينع وم.ناصر الموينع يهنئون علي وفالح ومطلق وناجي المنيرالرائد جاسم الزنكي ويوسف الحربي ومتعب المطيري وسالم السبيعي ووليد الحربي وفيصل المطيري ومحمد الشيباني وفواز الحربي ومشعل العتيبي وحمد المطيري وبندر الحربي وعجيل العجمي والملازم وليد العتيبي وعلي الحربي مع المعرسين فالح ومطلق المنير احتفل أبناء عبدالله فهاد عبدالرحمن المنير بزفاف أخويهم فالح ومطلق بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.