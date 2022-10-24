ليلى الشافعي



أعلنت الهيئة العامة لشؤون القُصر عن قيامها باستثمار أحد عقاراتها في محافظة الأحمدي لصالح وزارة العدل من خلال تأجير وتسليم العقار لإدارة الخبراء بالوزارة، وذلك بحضور مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس ووكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم بالتكليف وليد الغانم وعدد من قياديي الهيئة والوزارة.



وبهذه المناسبة، أكد البرجس أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة الهيئة لتعزيز مواردها من استثماراتها المتنوعة وفي مقدمتها القطاع العقاري، حيث تسعى إلى رفع معدلات الاشغال في جميع العقارات التابعة لها من خلال تعاقدات تأجيرية مستقرة، مشددا على حرص الهيئة، وبالتعاون مع الشركات الموكل إليها مهمة إدارة عقاراتها، على تطوير أساليب الإدارة بما ينعكس إيجابا على حالة العقارات والخدمات المقدمة للمستأجرين والعوائد المحققة على المدى الطويل، لافتا إلى التعاون مع مختلف الجهات الحكومية سواء عبر التعاقدات التأجيرية أو الربط في تقديم الخدمات التي تمثل أولوية بالنسبة للمشمولين بالرعاية.