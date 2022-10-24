أعلن بنك برقان مؤخرا عن إطلاقه «تطبيق الإدارة المالية» للأجهزة الذكية، الذي يتيح للعملاء إدارة أغلب تعاملاتهم المصرفية ضمن منصة متكاملة تتسم بالسهولة والأمان.

تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية برقان للتحول الرقمي في كل خدماته لمختلف القطاعات، لاسيما قطاع الشركات.

أصبح بإمكان عملاء البنك من قطاع المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة بواسطة التطبيق إدارة حساباتهم بسرعة ويسر من أي مكان باستخدام أجهزتهم الذكية التي تدعمها أنظمة أندرويد أو iOS، كما يمنحهم التطبيق بتصميمه السلس لتجربة المستخدم تحكما شاملا بالكثير من إجراءاتهم المصرفية.



وقد صرح فاضل عبدالله، رئيس مديري الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان بقوله: يمكن لعملائنا من قطاع الشركات الآن استخدامهم للتطبيق العمل بكفاءة أكبر في إجراءاتهم المصرفية، من خلال إتمامهم لعمليات الدفع، بإنشائها ومراجعتها والموافقة عليها، وتتبع حالة عمليات الدفع، وإجراء عمليات المصادقة للمعاملات المالية المختلفة، وعرض ملخصات أرصدتهم وحساباتهم وإيداعاتهم وقروضهم، وغيرها من العمليات التي تتم وفق أعلى معايير الكفاءة والأمن السيبراني.

من جهته، علق سوبنيل ديسيا، رئيس وحدة إدارة النقد في بنك برقان قائلا: نهدف من خلال ما نقدمه لعملائنا دائما إلى توفير جهدهم وتطوير تجربتهم المصرفية بشكل مستمر، والتقليل من المهام اليدوية المعتادة في التعاملات المصرفية، لنمنح عملاءنا المزيد من الوقت في التركيز على ما هو أهم لأعمالهم، ونمكنهم من المتابعة الفورية لتطورات الأعمال، ونزودهم بالمرونة المطلوبة لمواكبة متغيرات السوق ودفع أنشطتهم التجارية نحو النمو المستمر.



..ويرعى ويشارك في معرض الجامعة الأسترالية بالكويت للتوظيف



رعى بنك برقان مؤخرا معرض الجامعة الأسترالية في الكويت للتوظيف 2022، الذي أقيم الأحد والاثنين 16 و17 أكتوبر 2022، كما شارك البنك أثناء المعرض بإجراء المقابلات المباشرة والاختيار من بين أفضل الكفاءات الشبابية والمواهب الوطنية المؤهلة، الذين يخصص برقان لهم برنامجا بهدف إشراكهم فور تخرجهم بالأدوار المناسبة، ليضمنوا بذلك أفضل انطلاقة مهنية في القطاع المصرفي.



تهدف هذه الرعاية إلى تفعيل الطاقات الشبابية الوطنية الواعدة، وتسخير قدرتهم المتميزة على فهم التطورات التكنولوجية ومتغيرات المجتمع العصرية في تقديم أحدث المنتجات والخدمات بعد توظيفهم بما يتماشى مع تطلعات عملاء اليوم، كما تركز مشاركة البنك في الملتقى على تطبيق استراتيجيته لرعاية المواهب المحلية وتحفيزهم، وتعتبر امتدادا لمبادراته المستمرة التي يعمل من خلالها على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز فريقه بأفضل الخبرات لترسيخ ثقافته الإيجابية.



وقد صرح مدير أول للتوظيف في بنك برقان، عبدالوهاب عبدالرحمن حول رعاية البنك ومشاركته قائلا: نفتخر في بنك برقان برعايتنا ومشاركتنا في ملتقيات التوظيف التي تنظمها أرقى الجامعات على مستوى الكويت والمنطقة، كالجامعة الأسترالية في الكويت، ويأتي ذلك إيمانا منا بمستوى المخرجات التعليمية لجامعاتنا الوطنية ومواهبها الشبابية.