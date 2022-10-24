

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، جهوده في التوعية بحقوق العملاء المصرفية من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التعريف بالخدمات التي توفرها البنوك لهم وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية بسهولة ويسر وفقا لأعلى معايير الجودة والأمان، ضمن إطار حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية».



ويطلق «بيتك» مجموعة رسائل توعوية بالخدمات والمنتجات المصرفية بلغة الإشارة لإيصال المعلومة لذوي الإعاقة السمعية بالتعاون مع الاستشاري د.محمد الرامزي، في مبادرة يتيح من خلالها «بيتك» لهذه الشريحة من العملاء إمكانية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية.



ويوفر «بيتك» كل الوسائل الكفيلة بحصولهم على الخدمات المصرفية دون تحملهم أي رسوم أو تكاليف إضافية، ويشمل ذلك تخصيص فرع خاص لهم في كل محافظة، مع مواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة وغير ذلك من الوسائل اللازمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما يوفر «بيتك» جهاز صرف آلي واحد على الأقل في الفرع الذي يقدم خدمات مصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن الوصول إليه بسهولة، ويوفر الخصوصية الكاملة للعميل عن طريق غرفة زجاجية تفتح بالبطاقة، وتتوافر فيه خاصية استخدام السماعات.



وعلاوة على ذلك، يقدم «بيتك» لهذه الفئة من العملاء خدمات خزائن أمانات، وموظفين متدربين على لغة الإشارة للتواصل مع هذه الشريحة من العملاء، ونماذج خاصة بفتح الحساب وغيرها من العقود والمعاملات المالية مطبوعة بنظام Braille، بالإضافة الى توفير الخدمة الصوتية على الموقع الإلكتروني للبنك مما يسهل للعميل الحصول على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.



ويواصل «بيتك» تقديم خدماته لذوي الاحتياجات الخاصة بالشكل الأمثل، بما يدعم استراتيجيته في خدمة كل شرائح العملاء، مؤكدا الحرص الكبير على الاهتمام بالعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع أهمية ضمان حق المساواة لعملاء هذه الفئة مع غيرهم من العملاء الآخرين في إدارة شؤونهم المالية، والمساواة في الحصول على الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من أشكال الخدمات المالية.