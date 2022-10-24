أسامة أبوالسعود



أكد عضو الاتحاد العام لعمال الكويت وعضو نقابة البترول حيدر بوشهري ضرورة إنهاء العديد من المشاكل التي يعاني منها العاملون في القطاع النفطي وفي مقدمتهم شركة البترول الوطنية، مشددا على أن القطاع النفطي هو «بوابة الإصلاح» الحقيقي في الكويت.



وطالب بوشهري في تصريح صحافي بتفعيل القانون وإحالة من أمضى 35 عاما من القياديين إلى التقاعد فورا لضخ دماء جديدة ووقف احتكار المناصب القيادية، وفتح الطريق أمام الشباب الكويتي لقيادة القطاع النفطي وفي مقدمته شركة البترول الوطنية، داعيا نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا إلى الإسراع في فتح ملف التمديد والترقيات والتنقلات في شركة البترول الوطنية.



وشدد على أن «العهد الجديد» يجب أن يقوم على أساس الكفاءة وإعطاء العمال حقوقهم العادلة وإنهاء المحسوبية والاستفادة مما لدى الشباب الكويتي الطموح من إمكانيات تستطيع النهوض بالكويت وإحداث التنمية المطلوبة.



وختم بوشهري تصريحاته بالتأكيد على أن نقابة عمال شركة البترول الوطنية ستستمر في نهجها الواضح بالانحياز لحقوق العمال وتحقيق مطالبهم العادلة.