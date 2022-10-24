فيتامينات «أساسية» لتعزيز الصحة خلال فصل الشتاء



مع اقتراب فصل الشتاء، هناك عدد قليل من الفيتامينات المحددة التي يجب التركيز عليها وهي:



فيتامين D غالباً ما يطلق عليه اسم «فيتامين الشمس وفقا لما ذكرته ليزا شيبرز، اخصائية التغذية» يعزز امتصاص الكالسيوم والفوسفور في وجباتنا الغذائية، ما يجعله ضروريا للحفاظ على صحة العظام والعضلات.. وبصرف النظر عن ضوء الشمس، يمكن العثور على فيتامين D في عدد قليل من الأطعمة، بما في ذلك الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض والأطعمة المدعمة مثل الحبوب.



فيتامين B12 أظهرت الأبحاث أن فيتامين B12 يمكن أن يكون له تأثير كبير على زيادة مستويات الطاقة وتحسين الحالة المزاجية، و«هذا لأنه يلعب دورا حيويا في إنتاج السيروتونين، والمعروف باسم هرمون السعادة.

وإذا كنت ممن يعانون من الخمول في أشهر الشتاء، يجب أن يكون هذا عنصرا أساسيا في روتين الفيتامينات»، بحسب الطبيبة سنوفر. ويوجد فيتامين B12 بشكل طبيعي في بعض اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان مثل الجبن والحليب.



فيتامين A أيضا ضروري للتغلب على نزلات البرد الشتوية وهو يساعد على تعزيز إنتاج الخلايا المناعية ونموها.

وقالت اخصائية التغذية: «يمكن أن يزيد تناول كميات منخفضة من مخاطر غزو مسببات الأمراض للعين والجهاز التنفسي. ولا يحصل واحد من بين كل عشرة أطفال صغار وأطفال المدارس الابتدائية على الكمية الموصى بها من فيتامين A.

لذا يجب إعطاء جميع الأطفال دون سن الخامسة مكملا يحتوي على فيتامينــات A وC وD، وفقا للتوصيات الرسمية في المملكة المتحدة».



الزنك: مع أخذ المناعة في الاعتبار، يعد الزنك فيتامينا أساسيا أيضا، وفقا لسنوفر، لأي شخص يتطلع إلى المساعدة في حماية نفسه من فيروسات الشتاء.

ويوجد الزنك بشكل طبيعي في الأطعمة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول والحبوب الكاملة مثل الكينوا والشوفان والأرز على سبيل المثال لا الحصر.



فيتامين C هو عنصر غذائي آخر يقترح عادة في الشتاء، حيث إنه بحسب خبير التغذية مات جونز: يشتهر فيتامين C بعمله المهم في مجال الصحة المناعية. ويوفر الحماية المضادة للأكسدة، ويمكن أن يحفز الخلايا المناعية في العمل.



المصدر: «إكسبريس»