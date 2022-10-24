بعث وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ببرقية تهنئة باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع إلى مقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وذلك بمناسبة عودة سموه الميمونة سالما إلى أرض الوطن الغالي. وأعرب وزير الدفاع في برقيته عن صادق تهانيه وخالص تبريكاته لسموه بمناسبة عودته، وذلك بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة في الجمهورية الإيطالية الصديقة، والتي تكللت بفضل الله عز وجل بالنجاح، داعيا المولى سبحانه أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية، لمواصلة مسيرة البناء والنهضة والعطاء لبلدنا المعطاء، في ظل قيادته الحكيمة وسمو ولي عهده الأمين.