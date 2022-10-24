

في 22 الجاري، اختتم المؤتمر الوطنـــي الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني بنجاح، وتم انتخاب أعلى هيئة قيادية للحزب في يوم 23. إن هذا المؤتمر مهم للغاية عند لحظة حاسمة تشرع فيها الصين، بصفتها أكبر دولة نامية في العالم من حيث عدد السكان، في رحلتها الجديدة نحو بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، مما سيكون له تأثير إيجابي على العالم في ظل الوضع الدولي الحالي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، ومواجهة السلام والتنمية العالميين لتحديات خطيرة.



تم في المؤتمر تلخيص إنجازات الصين في الأعوام الماضية. وقد مرت الصين العقد الماضي بـ 3 أحداث مهمة: أولا، استقبال الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ثانيا، دخول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية إلى العصر الجديد، ثالثا، إنجاز المهمة التاريخية الخاصة بالتغلب على المشاكل المستعصية في القضاء على الفقر وإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ومن ثم تحقيق هدف الكفاح بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.



ظلت الصين تطبق مفهوم التنمية الجديد وتسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية عالية الجودة، فقد تم انتشال ما يقرب من 100 مليون من سكان الريف من براثن الفقر، وشكل إجمالي الاقتصاد الصيني 18.5% من إجمالي الاقتصاد العالمي، واحتل المرتبة الثانية في العالم، كما احتلت الصين المرتبة الأولى في العالم من حيث حجم التصنيع واحتياطيات النقد الأجنبي. وقد أصبح البناء المشترك للحزام والطريق منتجا عاما دوليا شهيرا ومنصة تعاون دولي مرغوب فيها. أصبحت الصين شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 دولة ومنطقة، واحتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث إجمالي التجارة السلعية، كما تأتي في طليعة العالم من حيث جذب الاستثمار الأجنبي والاستثمار الخارجي. وقد بلغ متوسط مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي 38.6% خلال الفترة بين عامي 2013 و2021. هكذا قدمت التنمية الصينية مساهمات إيجابية في تعزيز السلام والتنمية العالميين.



تم في المؤتمر توضيح مهام الصين المستقبلية. ستلتزم الصين بقيادة الحزب الشيوعي الصيني وتعمل على دفع النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل بالتحديث الصيني النمط، لإنجاز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية بطريقة شاملة، وتحقيق أهداف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وإن التحديث الصيني النمط هو تحديث مع حجم سكاني ضخم، وتحديث يزدهر فيه الشعب جميعا، وتحديث يتم فيه تنسيق الحضارة المادية والحضارة الروحية، وتحديث يتعايش فيه الإنسان والطبيعة في وئام، وتحديث يأخذ طريق التنمية السلمية. فقد أبدع التحديث الصيني النمط شكلا جديدا للحضارة الإنسانية، ووسع الطريق أمام البلدان النامية للتحديث، ووفر خيارا جديدا لتلك الدول والأمم التي لا تأمل في تسريع تنميتها فحسب، بل ترغب أيضا في الحفاظ على استقلاليتها.



تم في المؤتمر توضيح اتجاه تنمية الصين في المستقبل. إن الصين لن تسعى أبدا إلى الهيمنة أو القيام بالتوسع الخارجي، بل تسعى إلى دفع بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وتلتزم بممارسة التعددية الحقيقية، وتدافع عن العدالة والإنصاف الدوليين. كما ترفض الصين بحزم الهيمنة وسياسة القوة بكل أشكالها، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وممارسة معايير مزدوجة. وستواصل الصين التمسك بالسياسة القومية الأساسية المتمثلة في الانفتاح على الخارج، وتنتهج استراتيجية الانفتاح القائمة على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، الأمر الذي سيوفر بشكل مطرد فرصا جديدة للعالم ناتجة عن التنمية الجديدة للصين. وفي السنوات الأخيرة، قامت الصين بطرح مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي على التوالي، داعية إلى تكريس القيم المشتركة للبشرية جمعاء المتمثلة في «قيم السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديموقراطية والحرية». إن الصين على استعداد للعمل مع دول العالم معا على خلق مستقبل أجمل للبشرية.



تم في المؤتمر ضخ الثقة والقوة الدافعة للعالم. تمت إعادة انتخاب الرئيس شي جينبينغ أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بما يعكس الإرادة الجماعية لأكبر حزب حاكم في العالم والذي يضم أكثر من 96 مليون عضو وللشعب الصيني الذي يزيد تعداده على 1.4 مليار نسمة، مما وفر ضمانا واعدا للصين جاعلا إياها سفينة عملاقة قادرة على مجابهة الأمواج العاتية والمضي قدما بأمان. نظرا لأن الصين أكبر دولة نامية، فإن الاستمرارية والاستقرارية والاستدامة لسياساتها الداخلية والخارجية هي نعمة للعالم. وإن الصين بصفتها دولة تتحمل المسؤولية وتهتم بالوفاء والصداقة والأخلاق، ستضخ - بالتأكيد - طاقة ايجابية مستقرة للعالم الذي يشهد التغيرات الجسيمة والاضطرابات المتتالية.



تم في المؤتمر توفير فرص جديدة للعلاقات الصينية -الكويتية. تعد الكويت الصديقة أول دولة عربية خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين، وتعتبر الصين والكويت صديقين حميمين وشريكين عزيزين تربطهما الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق. مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة بعد الانتخابات وإعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التوالي، دخلت الكويت إلى العهد الجديد. وعند نقطة الانطلاق التاريخية الجديدة، ستكون للتعاون بين الصين والكويت إمكانيات هائلة ومستقبل واعد. ونحن على ثقة راسخة بأنه تحت رعاية وتوجيه الرئيس شي جينبينغ وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، سترتقي الشراكة الاستراتيجية الصينية - الكويتية إلى مستويات جديدة، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.