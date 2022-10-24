أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الكويت، عن اختتام حملتها «عام جديد لتحقيق الأمنيات»، التي امتدت من 5 إلى 18 أكتوبر 2022، احتفالا بالذكرى السنوية على تواجدها في الكويت. حرصت كارفور على توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها وعروض مميزة وحصرية لعملائها. وقامت كارفور بإطلاق عدد من الفعاليات داخل فروعها، كان أبرزها لعبة عجلة الحظ، والتي أتاحت فرصة الفوز للعملاء بالعديد من الجوائز القيمة كان أبرزها أجهزة آيفون 13 وأجهزة الايربودز. وأتاحت لعبة المخلب أيضا فرصة الفوز بالعديد من القسائم الشرائية. وتنوعت عروض وخصومات كارفور غير المسبوقة، وأتاحت الفرصة للعملاء لتحقيق أمنياتهم من خلال الحصول على منتجاتهم المفضلة. وقدمت كارفور خصومات حصرية وصلت إلى 50% على عدد من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والغسالات. وشملت الخصومات مجموعة من منتجات التنظيف المفضلة مثل «ديتول» و«برسيل» و«فيري» وغيرها الكثير، وعلامات التجميل الرائدة «غارنييه»، و«لوريال»، و«مايبيلين»، و«ماكس فاكتور»، و«ريميل»، إلى جانب تخفيضات أسبوعية مذهلة على سلع البقالة مثل «أرز صنوايت»، و«أرز بسمتي»، ومنتجات «الصيداوي»، و«بيارا»، و«المراعي»، و«ساديا». وتوافرت عروض كارفور خلال الحملة أيضا عبر الانترنت، لتتيح للعملاء سهولة الوصول لجميع متطلباتهم واحتياجاتهم. تسعى كارفور لتحقيق تجربة تسوق استثنائية خلال كل تجربة تسوق، عبر توفير قيمة فريدة للمنتجات عالية الجودة.