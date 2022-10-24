دعا رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق الى ضرورة بذل الجهود والعمل بخطى حثيثة مع الحكومات لخدمة قضايا الأمة الإسلامية وحماية حقوقها ورعاية مصالحها.



جاء ذلك في تصريح صحافي للمعتوق نقله بيان للهيئة عقب ترؤسه الاجتماع الـ 68 الذي عقدته هيئة رئاسة المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالكويت لتفعيل دور المنظمات الأعضاء للعمل على تخفيف المعاناة.



وأكد المعتوق أهمية الدور الذي يضطلع به «المجلس الإسلامي» بوصفه المؤسسة العالمية الوحيدة التي تضم عددا كبيرا من المنظمات والهيئات الخيرية والإسلامية، مشيرا الى ان هذا الاجتماع يلتئم وسط ظروف إنسانية وأزمات اقتصادية بالغة الصعوبة.



من جانبه، قال الامين العام لـ «المجلس الإسلامي» د.عبدالله المصلح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماع انه سيتم عرض تقارير عدة للجنة التعليم والدعوة ولجنة التمويل والاستثمار ولجنة القدس ولجنة الشباب ولجنة افريقيا وغيرها من اللجان الداعمة.



وأوضح المصلح ان كل لجنة من هذه اللجان تضم مجموعة من الجمعيات تقوم بالتعاون والتنسيق فيما بينها لإنجاز المشروعات المشتركة والمستقبلية والتي من أبرزها الإغاثة المستديمة.



من جهته، قال المدير العام للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية م.بدر الصميط في تصريح مماثل لـ «كونا» ان الاجتماع الذي تستضيفه الكويت يهدف الى مراجعة تقارير العمل الادارية والمالية وانتخاب امين عام جديد وإدارة جديدة لـ «المجلس الإسلامي».



وكان من المقرر ان يعقد المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والإغاثة اجتماعه الـ 68 في عام 2019 الا انه تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.