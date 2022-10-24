بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ببرقية تهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي إن وزير الداخلية رفع برقية تهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير المفدى باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الوزارة، أعرب فيها عن «أسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة عودة سموه الى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح».



ودعا الله العلي القدير أن يفيء على سموه بموفور الصحة وتمام العافية ويكلأه بعنايته ورعايته ويديم على وطننا العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه.