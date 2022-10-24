طرح رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية في إسرائيل يائير لابيد امس، على حزب «الليكود»، الحزب الأقوى في إسرائيل، تشكيل حكومة مع حزب «يش عتيد» الذي يترأسه، بعيدا عن زعيم «الليكود» بنيامين نتنياهو.



وعبر لابيد، خلال مقابلة مع صحيفة «يديعوت آخرونوت» - عن قلقه حيال إمكانية عدم قبول نتنياهو بنتيجة الانتخابات المقبلة، مضيفا «لقد بدأوا بالفعل في إثارة أشياء في اللجنة الانتخابية، وربما يخططون لتحرك ما حال عدم فوز نتنياهو في الانتخابات القادمة، وسوف يحاول التشكيك في شرعية الانتخابات».



وقال لابيد إن السيناريو الأفضل لإسرائيل هو حكومة وحدة بين حزبي «الليكود» و«يش عتيد» لكن شريطة عدم وجود نتنياهو في الحكومة، بينما يواجه اتهامات بالفساد. وأضاف «لا يمكن لنتنياهو الجلوس في حكومة وحدة وهو يواجه ثلاث قضايا.. هذه هي قيمنا..هذا الشخص الذي يواجه قضايا جنائية خطيرة يجب أن ينهي قضاياه أولا.. على من يواجهون قضايا جنائية خطيرة عدم التواجد في مناصب رفيعة في إسرائيل».



ورد حزب «الليكود» على تعليق لابيد بأن نتنياهو قد لا يقبل نتائج الانتخابات، وقال الحزب في بيان صحافي إنه «حزب الليكود» رمز للديموقراطية وانه دائما ما يحترم رأي الناخبين.



وفي المقابلة مع «يديعوت»، قال لابيد إنه لا يشعر بالقلق حيال إمكانية لجوء وزير الدفاع بيني غانتس (زعيم المعسكر الوطني) إلى تشكيل حكومة مع نتنياهو.



في الأثناء، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس اختيار اللواء هارتسي هاليفي رئيسا لهيئة أركان الجيش في وقت يشهد النزاع بين الدولة العبرية والفلسطينيين تصاعدا ملحوظا.



وأكد لابيد أن هاليفي سيباشر مهام منصبه في 17 يناير من العام المقبل. وأضاف أن هاليفي سيواجه «تحديا رئيسيا» على غرار قادة أركان الجيش السابقين.



وقال رئيس الوزراء في بيان «أعداؤنا لا يريدون لدولة إسرائيل أن تكون قائمة ويجب أن نكون دوما أقوى وأكثر تمرسا وتصميما منهم». وأشاد رئيس أركان الجيش المنتهية ولايته أفيف كوخافي بخلفه ووصفه بأنه «ضابط ممتاز وذو خبرة».