أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بإيقاف قوة شاركت في عملية ضبط ومداهمة شخصين مشتبه فيهما بتجارة المخدرات لحين الانتهاء من التحقيق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: بالإشارة إلى ما تم تداوله في برامج التواصل الاجتماعي من قيام قوة من رجال مباحث خفر السواحل بعد أخذ إذن النيابة بمداهمة سكن شخصين مشتبه فيهما بتجارة المخدرات في منطقة الجهراء وقيام عدة أشخاص بعرقلة عملية ضبط المتهمين والتفتيش وتمكين المتهمين من الهرب، تؤكد وزارة الداخلية أننا دولة مؤسسات وملتزمون بجميع الإجراءات القانونية، وسيتم التحقيق بالواقعة واتخاذ اللازم وفق القانون.