تم احتواء الحريق الذي اندلع مساء الجمعة في جبل كيليمانجارو، الأعلى في القارة الإفريقية والواقع في شمال شرق تنزانيا، على ما ذكر مسؤول في وزارة السياحة التنزانية أمس الأحد.



واندلع الحريق مساء الجمعة قرب مخيم كارانغا، حيث يأخذ متسلقو الجبال قسطا من الراحة والواقع على ارتفاع حوالى 4000 متر على المنحدر الجنوبي «لسطح افريقيا» البالغ ارتفاعه 5895 مترا.



وقال السكرتير الدائم في وزارة الموارد الطبيعية والسياحة إلياماني سيدويكا إن الحريق لم يتسبب في وقوع أي إصابات في هذه المنطقة السياحية الواقعة شمال شرق تنزانيا والتي تستقطب بشكل خاص هواة المشي وتسلق الجبال. ويؤمها عشرات الآلاف من متسلقي المنحدرات كل عام.



قال قائد الشرطة المحلية لمنطقة كيليمانجارو نور الدين بابو «نريد أن نؤكد لكل التنزانيين أن كل شيء تحت السيطرة. ورغم استمرار الحريق، تمكنا من السيطرة عليه إلى حد كبير».



وفي حين لم يتم تحديد مصدر الحريق رسميا، أشار سيدويكا مساء السبت إلى أنه «من المحتمل أن يكون متسلق أو جامعو العسل قد تسببوا في الحريق بدون قصد».



وأكد المسؤول في هيئة المتنزهات الوطنية التنزانية هيرمان باتيهو أنه «على يقين من أنه يعود لأنشطة بشرية، ربما جمع العسل من قبل السكان المحليين أو الصيادين».