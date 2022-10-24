محمد الجلاهمة



تمكن رجال الجمارك من ضبط 6 مواطنين منهم 3 سيدات ووافد آسيوي على خلفية محاولتهم تهريب ماريغوانا وترامادول ولاريكا وحشيش ومشروم، خلال قدومهم إلى البلاد من دلهي وأمستردام وبريطانيا وبيروت.



وكان مفتشا في الـ T4 اشتبه في وافد آسيوي وصل إلى البلاد قادما من دلهي وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الماريغوانا و350 حبة ترامادول، كما تم الاشتباه في مواطن قادم من أمستردام وبتفتيشه وجد بحوزته 20 حبة لاريكا مخدرة وسيجارة ماريغوانا، وضبطت مواطنة قادمة من أمستردام ايضا وعثر معها على 3 قطع حشيش و130 قطعة من مادة المشروم المخدرة، كما تم إيقاف مواطنة وصلت إلى البلاد قادمة من بيروت، وعثر معها على 15 حبة لاريكا مخدرة وقطعة حشيش، وضبط مع مواطن ومواطنة قادمين من بريطانيا 4 سجائر ماريغوانا، و 6 قطع ماريغوانا وسيجارة إلكترونية تحتوي على مادة مخدرة.